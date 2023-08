Partita la Regata Palermo-Montecarlo 2023 con una Flotta Eclettica

La regata Palermo-Montecarlo 2023 ha preso il via dal golfo di Mondello in una scenografia suggestiva con 44 barche di diverse dimensioni che hanno solcato le acque sotto un vento variabile. Dopo tre tentativi, il Comitato di Regata ha dato il via ufficiale, intrattenendo anche ospiti speciali a bordo.

La flotta, composta da barche lunghe dai 9,50 ai 31 metri, ha creato uno spettacolo affascinante, attraversando la linea di partenza con lo sfondo del golfo e della spiaggia di Mondello, arricchito dalla partecipazione di numerose barche di spettatori.

Durante le prime cinque ore di competizione, il grande protagonista è stato il maxi yacht da 100 piedi Black Jack, guidato dall’armatore australiano Peter Hamburg. Con il tattico neozelandese Brad Butterworth, il timoniere e stratega Joao Signorini e il navigatore Alex Nolan, Black Jack ha segnato una media di velocità superiore ai 12 nodi, sorprendendo con la sua prestazione.

Il secondo posto è stato reclamato dal 90 piedi Shockwave 3 Prosecco DOC, rappresentante del Circolo della Vela Sicilia. Con Roberto Ferrarese al timone, è rimasto a soli 4 miglia da Black Jack. Il terzo scafo in classifica è il VO70 I Love Poland, staccato di 11 miglia dalla testa, mentre al quarto posto si è piazzato il Cookson 50 Kuka 3, guidato da Franco Niggeler.

Nonostante la competizione sia ancora nella sua fase iniziale, è evidente l’alta competizione all’interno della flotta delle barche medie, con ben 15 imbarcazioni racchiuse in appena 4 miglia dalla sesta alla ventesima posizione. Anche l’Oceanis 31 Grace, che naviga a una media di 4 nodi, sta dando il massimo pur chiudendo momentaneamente la classifica.

La sfida principale per i partecipanti sembra essere l’evitare l’area di bonaccia al centro del Tirreno meridionale nella prima notte di navigazione. Le strategie meteo sono decisive e i partecipanti si stanno dirigendo verso ovest per cogliere le brezze costiere della Sardegna.

Con l’evoluzione delle condizioni meteorologiche ancora incerta, la regata Palermo-Montecarlo 2023 rimane aperta a ogni possibile sviluppo. I partecipanti dovranno adattarsi alle mutevoli previsioni e alle sfide che il mare e il vento presenteranno loro nelle prossime fasi della competizione.