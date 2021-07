Tramonto con vista sui templi, iniziative alla Kolymbethra 

Da questo fine settimana e fino a metà settembre, prossimo, ogni venerdì, sabato e domenica la Kolymbethra attende i visitatori per offrire l’opportunità di vivere dei momenti immersi nel paesaggio. Tante sono le cose che si potranno fare: le visite guidate del giardino; le escursioni nell’Ipogeo Kolymbethra – Porta Quinta; giochi per i bambini; ascoltare tanta buona musica dal vivo, soprattutto jazz, e degustare i deliziosi vini e prodotti tipici di Sicilia. Quest’anno c’è una novità: al fine di decongestionare l’ingresso di Porta Quinta coloro i quali devono accedere solo alla Kolymbethra per partecipare al nostro evento potranno farlo utilizzando una navetta che parte dal parcheggio del Museo Archeologico Regionale di cotrada San Nicola. Per i partecipanti alla manifestazione non interessati alla visita della Collina dei Templi, dalle 18:00 alle 22:00 è prevista una navetta che dal Parcheggio del Museo Archeologico Regionale di San Nicola li condurrà all’ingresso Nord della Kolymbethra, in Contrada San Marco. Nel parcheggio del museo di San Nicola sarà attivo un punto FAI dove consegnare i biglietti acquistati online e pagare il biglietto per la navetta.