Ondata di sbarchi, arrivati oltre 700 migranti. Arrestati 5 tunisini

Oltre settecento migranti, a bordo di una decina di imbarcazioni, sono sbarcati nelle ultime 24 ore a Lampedusa. Di questi cento, per la maggior parte donne e minori non accompagnati, sono stati caricati sul traghetto di linea per Porto Empedocle. A disporre il trasferimento è stata la Prefettura di Agrigento. Tutti i migranti, appena arrivati, sono stati già pre-identificati e sottoposti a tampone rapido per il Covid. Al momento, nella struttura di prima accoglienza di contrada “Imbriacola” restano 698 persone.

Nel frattempo il personale della squadra Mobile di Agrigento, ha arrestato 5 cittadini extracomunitari, di nazionalità tunisina, perché nonostante fossero gravati da decreto di respingimento, hanno fatto reingresso nel territorio nazionale dalla frontiera di Lampedusa, in occasione degli sbarchi avvenuti a Lampedusa nelle scorse giornate. Gli stessi, come da disposizioni del magistrato di turno della Procura di Agrigento sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso l’hot spot.