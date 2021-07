Tornava in treno con un carico di cocaina, arrestato giovane

Alla vista della polizia, è risalito rapidamente a bordo del treno proveniente da Palermo, dal quale, era appena sceso in stazione. Una condotta che ha indotto gli agenti, a salire sul convoglio per verificare la ragione del comportamento sospetto. Una volta fermato è stato trovato in possesso di una partita di cocaina.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno arrestato un ventenne, cittadino extracomunitario, di nazionalità gambiana, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Tutto quanto durante un mirato servizio di controllo del territorio, volto a contrastare il traffico di stupefacenti, effettuato alla stazione ferroviaria di “Agrigento Bassa”.

I poliziotti hanno riconosciuto il gambiano, con diversi pregiudizi di polizia per reati inerenti stupefacenti, rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Quindi è scattato il controllo.

All’esito della perquisizione personale sono stati rinvenuti 25,5 grammi di cocaina, confezionata in un sacchetto di plastica, abilmente occultato dall’immigrato. Per tale ragione si è proceduto all’arresto in flagranza di reato, e dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la Casa circondariale di Agrigento.

Inoltre, lo stesso è stato segnalato per la violazione dell’ordinanza di divieto di dimora nella provincia di Agrigento, a cui era sottoposto.