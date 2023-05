Tragico scontro sulla statale115: morta una donna. Tre feriti

E’ gravissimo il bilancio di un incidente stradale che si e’ verificato, nella tarda serata di ieri, lungo la statale 115 alle porte di Sciacca. Nello scontro frontale tra due vetture, una Opel Corsa e una Jeep, una donna di Salaparuta ha perso la vita mentre altre tre persone sono rimaste ferite e trasportate con le ambulanze all’ospedale di Sciacca.

Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, impegnati a liberare i feriti dai rottami delle auto, mentre gli agenti della Polizia Stradale e i carabinieri, si sono occupati dei rilievi e della viabilità, con la statale rimasta chiusa al traffico per diverse ore.

Le due auto viaggiavano in direzione opposta, la Jeep in direzione Sciacca, l’Opel Corsa verso Menfi. Saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica dell’incidente. In quel tratto della 115, in passato, si sono già verificati gravi sinistri.