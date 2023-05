Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in contrada “Mosella”. A scontrarsi, per cause non chiare, sono state un’autovettura e un camion. Sul posto, scattato l’allarme, sono accorse le ambulanze del 118 che hanno trasportato due feriti al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio”. Nessuno dei due versa in pericolo di vita. Carabinieri e polizia si sono occupati dei rilievi e della viabilità.