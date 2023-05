Tentato omicidio nei confronti dell’ex moglie: chiesta condanna per quarantenne

Il pubblico ministero, al termine della requisitoria ha chiesto la condanna a 8 anni di reclusione, per Mario Virone, 40 anni, di Ribera, accusato di tentato omicidio nei confronti dell’ex moglie. Il processo è in corso di svolgimento, con il rito abbreviato, dinanzi al Gup del Tribunale di Sciacca.

Nel corso dell’arringa difensiva, l’avvocato Giuseppe Randazzo ha chiesto l’assoluzione dell’imputato, per non avere commesso il fatto e in subordine la derubricazione del reato in lesioni gravi. Virone è accusato di avere preso la donna per il collo e di avere provocato alla stessa ferite utilizzando un coltello da cucina.

I fatti si riferiscono al 16 giugno 2021. Nella prossima udienza le repliche, poi sarà emessa la sentenza.