Tragico incidente stradale, lungo la statale 115 nel tratto che collega Gela con Licata, in contrada Tenutella, in territorio di Butera. Doveva essere una domenica di svago, ma per un 35enne motociclista di Pozzallo, in provincia di Ragusa, si e’ trasformata in tragedia.
Si trovava in sella alla sua moto, un T-Max, quando per cause in corso di accertamento, si e’ scontrato con un fuoristrada. Per il motociclista non c’e’ stato nulla da fare. Ferito il conducente dell’auto. Sul posto oltre ai sanitari del 118, la Polizia e il personale Anas. E’ atterrato anche l’elisoccorso, poi ripartito vuoto.
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