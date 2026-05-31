Un incendio ha devastato il piazzale interno di un’azienda edile di via Berlinguer, nei pressi di contrada Crocca a Favara. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un terreno incolto per poi propagarsi rapidamente a causa del forte vento raggiungendo l’azienda vicina, dove hanno bruciato materiali destinati all’edilizia.

Una densa colonna di fumo nero è visibile a grande distanza, destando preoccupazione tra la popolazione. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri della locale Tenenza e gli agenti della Polizia Locale.

Per consentire l’intervento dei soccorritori, la strada della Crocca è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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