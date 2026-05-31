Un ventitreenne, lavoratore occasionale, si è tolto la vita in un fondo agricolo in territorio di Burgio. Scattato l’allarme, nell’appezzamento di terreno sono accorsi i carabinieri della Stazione cittadina.
Il personale sanitario di un’ambulanza, giunto nella zona, non ha potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso del ragazzo. I militari dell’Arma si sono invece occupati della ricostruzione dei fatti.
La salma del ventitreenne, a conclusione dell’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, è stata restituita ai familiari.
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