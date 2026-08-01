La comunità di Cianciana è sotto choc. Un ragazzo di 17 anni, Danilo Acquisto, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa notte nei pressi del bivio per Ribera. Secondo una prima ricostruzione, il minorenne era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’autovettura.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare il giovane si è rivelato inutile. Troppi gravi i traumi riportati nell’impatto.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del tragico sinistro stradale.

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