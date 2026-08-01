L’intervento fulmineo dei carabinieri ha evitato che l’ennesima lite familiare potesse trasformarsi in una tragedia. È accaduto a Palma di Montechiaro, dove un 35enne è stato denunciato, in stato di libertà, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia dopo avere aggredito la moglie all’interno dell’abitazione davanti ai loro figli piccoli. La donna poco più giovane, una trentenne palmese, è stata trovata in stato di choc al momento dell’intervento dei militari. Subito è stato avviato l’iter del cosiddetto “Codice rosso”. Madre e figli sono stati collocati in una struttura protetta.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una richiesta giunta al 112 per una lite in famiglia, nel corso della quale il marito in escandescenza aveva insultato, offeso e minacciato la moglie. I carabinieri si sono immediatamente recati presso l’appartamento in questione e hanno trovato il trentacinquenne in stato di agitazione. Poco prima aveva aggredito la coniuge all’esito di una lite per futili motivi afferrandola per il collo.

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