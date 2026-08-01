Avevano trasformato parte dei terreni di loro proprietà in vere e proprie discariche con presenza di rifiuti di varia tipologia anche speciali e pericolosi. Riscontrata la presenza nei terreni di materiali ferrosi e amianto.

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno denunciato due persone del posto per illecito smaltimento di rifiuti anche speciali e pericolosi per la salute pubblica. Sequestrate le aree dove era ammassati i rifiuti.

Il controllo è scattato, unitamente ai tecnici di Arpa di Agrigento, in contrada Sant’Oliva. I militari dell’Arma hanno accertato la presenza di materiali in ferro, plastica e legno, pezzi di amianto e teli utilizzati per le coperture delle serre.

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