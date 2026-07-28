Avrebbe perso il controllo del mezzo e, nonostante indossasse il casco protettivo, ha sbattuto la testa per terra e per lui non c’è stato nulla da fare. A perdere la vita è stato Dominic Tortorici, 66 anni, riberese di origini statunitensi. Il tragico incidente stradale si è verificato a Ribera, nella centrale via Imbornone. L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, era a bordo della sua motocicletta quando avrebbe perso il controllo finendo pesantemente sul selciato.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarlo. I gravi traumi riportati non gli hanno lasciato scampo.

Sul luogo del sinistro i carabinieri della Tenenza di Ribera che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. Tortorici era molto conosciuto nella cittadina crispina. Appartenente a una famiglia originaria di Ribera che aveva vissuto per diversi anni negli Stati Uniti, era tornato in Sicilia con un progetto legato alla movida: voleva aprire una discoteca.

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