Un bambino rischia di annegare e un’imbarcazione in difficoltà soccorsa dalla Guardia costiera. Due episodi verificatisi a Licata. Nel primo si sono vissuti attimi di paura alla Mollarella nelle ore pomeridiane quando un bambino è stato trascinato via dalla corrente. Tre giovani bagnanti, due ragazzi e una ragazza, per fortuna, si sono accorti del piccolo in difficoltà. A nuoto hanno raggiunto il bambino trascinandolo sano e salvo sul bagnasciuga.

E nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, la motovedetta Cp771 della Guardia costiera di Licata durante le attività di monitoraggio e controllo della costa ha intercettato un’imbarcazione da diporto in evidente difficoltà in località “Pisciotto”, a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteo. I militari hanno scortato l’imbarcazione fino al rientro in porto in totale sicurezza.

Costante la presenza della Guardia costiera in mare per la salvaguardia della vita umana e per la sicurezza della balneazione. Nell’ambito dei controlli sono state elevate anche sanzioni amministrative nei confronti di acquascooter, unità da diporto e stabilimenti balneari per diverse violazioni tra cui navigazione nella fascia riservata alla balneazione, tenuta dei documenti di bordo e dotazioni di sicurezza, per un ammontare complessivo di 3.022 euro.

La Guardia costiera, la cui attività di monitoraggio e controllo continuerà costantemente durante tutto il periodo estivo, raccomanda di controllare sempre le condizioni meteomarine prima di intraprendere la navigazione e di rispettare le disposizioni previste dall’Ordinanza di sicurezza balneare al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti del mare.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp