Premio Fotografico AgrigentoOggi, svelati i primi riconoscimenti: il premio “Orgoglio Siciliano oltre confine” a Caminneci, Parello e Rizzo

Cominciano a prendere forma i riconoscimenti che saranno consegnati nel corso della serata del Premio Fotografico AgrigentoOggi, in programma sabato 8 agosto, alle 18.30, nella suggestiva cornice della Fattoria Valle dei Templi.

L’evento sarà dedicato innanzitutto alla premiazione dei vincitori dei concorsi fotografici “Fotografa il Mandorlo in Fiore” e “Fotografa San Calogero”, che hanno raccolto centinaia di immagini capaci di raccontare due tra gli appuntamenti più rappresentativi della tradizione agrigentina. Accanto ai riconoscimenti fotografici, la serata renderà omaggio anche ad alcune personalità che, con il loro impegno, contribuiscono ogni giorno a promuovere il patrimonio culturale, storico e produttivo della Sicilia.

Tra i primi riconoscimenti annunciati, il premio “Orgoglio Siciliano oltre confine” sarà conferito a Valentina Caminneci, dirigente della Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, e alle archeologhe del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Maria Concetta Parello e Maria Serena Rizzo.

Le tre studiose rappresentano da anni un punto di riferimento nella ricerca, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio archeologico siciliano. Il loro lavoro ha contribuito ad alcune delle più importanti scoperte degli ultimi decenni, dall’individuazione dell’antico porto di Akràgas al ritrovamento del teatro ellenistico-romano, fino agli scavi che hanno restituito preziose testimonianze della città antica.

Grazie alla loro attività scientifica e alle collaborazioni con prestigiose università e istituzioni internazionali, Agrigento è oggi uno dei principali poli della ricerca archeologica nel Mediterraneo, contribuendo a rafforzare il prestigio della Valle dei Templi nel mondo.

Nei prossimi giorni saranno annunciati gli altri destinatari dei riconoscimenti che accompagneranno la premiazione delle migliori fotografie del Mandorlo in Fiore e di San Calogero, in una serata pensata per celebrare la bellezza della Sicilia attraverso le immagini e attraverso le persone che, con il loro lavoro, ne custodiscono e ne promuovono l’identità.

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