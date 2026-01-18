Un quindicenne, Walter Diliberto, è morto, questa mattina, in un incidente stradale avvenuto a Gela. Era in sella a una moto da cross in un tratto sterrato di Cantina Sociale, alla periferia della città. Il giovane avrebbe perso il controllo della moto, battendo violentemente a terra.

Probabilmente la moto è volata a causa di un masso. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Con lui c’erano altri ragazzi, che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 mentre la centrale operativa ha attivato il servizio di elisoccorso.

Ma è stato tutto inutile, per il quindicenne non c’è stato nulla da fare. In corso le indagini della polizia per chiarire la dinamica del tragico schianto.

