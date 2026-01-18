Mattinata ricca di entusiasmo e soddisfazioni per la sezione Aia di Agrigento: ben 37 nuovi arbitri hanno ufficialmente concluso il Corso Nazionale per Arbitri di Calcio, superando brillantemente l’esame finale. I giovani, provenienti da tutta la provincia, hanno seguito un percorso formativo di circa tre mesi, curato dagli istruttori qualificati della sezione. La commissione d’esame era composta dal componente Cra Eduardo Fragapane, dal presidente di sezione Gero Drago, dall’organo tecnico Calogero Giardina e dall’Ot Piero Costanza. I candidati sono stati sottoposti ai quiz regolamentari e a un colloquio orale, dimostrando competenza e passione. Grande la partecipazione anche delle famiglie, presenti per sostenere i ragazzi e congratularsi con i dirigenti sezionali per la qualità del percorso formativo e per i valori educativi trasmessi, già evidenti nei primi approcci. Ora, per questi giovani arbitri inizia ufficialmente il loro cammino: presto saranno protagonisti sui campi delle categorie giovanili, dove metteranno in pratica quanto appreso. “Un sentito ringraziamento va ai colleghi che con dedizione e passione hanno contribuito alla formazione delle nuove leve: Antonino Costanza (vicepresidente), Rosario Perrone, Manfredi Scribani, Matteo Piazza, Pietro Bennici, Luigi Provenzano, Flaminia Di Gregorio, Piero Cumbo, Domenico e Fabio Pasciuta, Salvatore Cordaro, Fabrizio Narcisi, Giuseppe e Tommaso Mangiapane, Eliana Lo Bue, Luigi Canicattì, Onofrio e Stefano Zambuto, Giuseppe Cannata”, si legge nella nota di Aia di Agrigento.

Durante la mattinata, il presidente Gero Drago e Eduardo Fragapane hanno sottolineato come “essere arbitri significhi vivere nel rispetto delle regole non solo in campo, ma anche nella vita, con comportamenti etici e sportivi, cominciando a pensare da veri atleti”. Fondamentale, come sempre, la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, che hanno favorito il reclutamento dei giovani corsisti: i licei di Canicattì con la prof.ssa Savarino; l’IISS Galileo Galilei di Canicattì; l’Istituto Saetta e Livatino di Ravanusa con il prof. Marco Fumo; gli istituti di Cammarata; il Liceo Leonardo di Agrigento con i prof. Lorena Bruno e Anselmo Prado. “Formare nuovi arbitri significa investire nel futuro del calcio e nella crescita di cittadini consapevoli. Complimenti e in bocca al lupo ai nostri nuovi colleghi”, conclude la nota.

Ecco i nominativi nuovi arbitri sezione di Agrigento: Alessandro Piparo di Cammarata; Giuseppe Tomasino di Cammarata; Manfredi Madonia di Cammarata; Alfonso Palermo di Ribera; Gabriele Bruccoleri di Ribera; Riccardo Buggemi di Calamonaci; Vincenzo Taibi di Canicattì; Giovanni Scianna di Canicattì; Gaetano Cacciatore di Canicattì; Gioacchino Ventura di Canicattì; Pietro Brunco di Canicattì; Vittorio Messana di Canicattì; Saverio Arnone di Canicattì; Giampiero Caruana di Naro; Alessandro Conforti di Canicattì; Calogero Zucchetto di Canicattì; Federico Guadagnino di Canicattì; Luigi Patti di Agrigento; Cristian Moscato di Favara; Giuseppe Cuffaro di Raffadali; Emanuel Maligno di Aragona; Antonino Vecchio di Raffadali; Andrea Giacalone di Agrigento; Gabriele La Sala di Porto Empedocle; Cristian Ruvolo di Ribera; Flavio Collana di Agrigento; Gabriele Campione di Agrigento; Paolo Messina di Agrigento; Giuseppe Santamaria di Agrigento; Salvatore Catania di Ravanusa; Davide Alabiso di Campobello di Licata; Liviana Di Pasquale di Ravanusa; Martina Zagarrio di Ravanusa; Salvatore Pagliarello di Campobello di Licata; Giovanni Quitadamo di Campobello di Licata; Calogero Falsone di Campobello di Licata; Giuseppe Napoli di Campobello di Licata.

