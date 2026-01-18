Milazzo – Castrum Favara 1-0. Doveva essere la partita della svolta per il CastrumFavara con il ritorno in panchina di Pietro Infantino. Svolta che non c’è stata. Allo stadio “Marco Salmeri” di Milazzo è arrivata un’altra sconfitta. Buon primo tempo del CastrumFavara. Equilibrio tra le squadre con poche occasioni da gol. I padroni di casa vicini al vantaggio con un gran tiro da fuori area respinto in tuffo da un attento Lautitano e doppia chance per Etchegoyen, la prima di testa sul secondo palo e poi con una forte conclusione dal limite non deviata in tuffo da Varela. Nel secondo tempo arriva il vantaggio del Milazzo al 57′ con il centravanti Galesio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli uomini di Infantino cercano il pareggio ma il risultato non cambia. Buona prova dei gialloblu che hanno dato segnali di ripresa dopo le ultime prestazioni

I risultati del campionato di serie D – girone I 20° giornata: Athletic Club Palermo – Sancataldese 2-1; Città Di Acireale – Nuova Igea Virtus 3-3; Enna – Vigor Lamezia (gara sospesa per nebbia sul punteggio di 0-2 al 51′); Milazzo – Castrum Favara 1-0; Nissa – Gelbison 0-0; Paternò – Savoia 0-3; Reggina – Vibonese 3-0; Città Di Gela – Messina 1-0; Sambiase – Ragusa 1-1.

Classifica serie D – girone I: Savoia, Nuova Igea Virtus e Athletic Club Palermo 38, Reggina 36, Nissa 33, Sambiase e Milazzo 32, Città Di Gela (-1) 30, Gelbison 27, Vibonese 23, Enna, Sancataldese e Città Di Acireale 20, Vigor Lamezia 19, Ragusa 18, Castrum Favara 17, Messina (-14) 15, Paternò 11.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp