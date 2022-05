Tragico schianto in Germania con due morti: una delle vittime è agrigentino

Uno schianto con l’auto che non ha lasciato scampo a due persone. Tra le vittime c’è anche un trentenne di Canicattì, Michelangelo Adamo. L’altro deceduto è un pugliese di 45 anni Nicola Tarantino, originario di Tuturano (Brindisi). Il grave incidente stradale, è avvenuto a Enzkreis, in Germania. L’auto con cui viaggiavano i due, una Mercedes Classe C, ha preso fuoco dopo un impatto contro un albero. Sono in corso indagini da parte della polizia tedesca per ricostruire la dinamica dell’incidente.