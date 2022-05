Alimenti non idonei al consumo, sequestri e sanzioni a ristoranti e pizzerie

Quasi 300 chilogrammi di prodotti alimentari non idonei al consumo umano sono stati sequestrati in due ristoranti, e pizzerie di Siculiana, dei carabinieri della Stazione cittadina, e dai militari del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, con il supporto del personale veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale. Ad essere eseguiti sono stati servizi mirati per contrastare i reati in materia agroalimentare.

In un caso si tratta di 150 chili e 2,6 litri di prodotti alimentari non idonei al consumo, nonché 185 pezzi di alimenti per inosservanza alle norme sulla tracciabilità. E sono state elevate quattro sanzioni per complessive 15.500 euro. In un altro caso, sono stati invece sequestrati quasi 142 chili e 2 litri di prodotti, e 654 pezzi di alimenti vari ritenuti sempre non idonei al consumo per mancanza di tracciabilità. E sono state elevate sanzioni per un totale di 17.500 euro.

Le verifiche hanno riguardato ristoranti e pizzerie, in due dei quali, sono stati trovati e sequestrati prodotti alimentari, soprattutto prodotti carnei e ittici mancanti della certificazione, e tracciabilità.