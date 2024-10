E’ deceduto Antonello Bongiovanni, l’imprenditore originario di Casteltermini rimasto gravemente ferito nel corso di un incidente sul lavoro avvenuto nei primi giorni di ottobre in un cantiere lungo la strada provinciale 8 tra Butera e Gela. Era impegnato nella posa delle tubature idriche per la condotta di “San Leo”, quando rimase colpito da un palo. L’uomo era stato subito trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e nelle ore successive sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Dopo dieci giorni di ricovero il suo cuore ha cessato di battere.

L’amministrazione comunale di Casteltermini appresa la tragica notizia ha espresso il cordoglio alla famiglia del lavoratore, conosciuto e stimato da tutti i suoi concittadini.

“Siamo profondamente affranti. Antonello Bongiovanni – si legge in una nota – era un validissimo imprenditore, amorevole marito e padre, grande e infaticabile lavoratore. In questi ultimi giorni abbiamo sperato e pregato tutti per lui. Il drammatico e doloroso evento ha suscitato sgomento e profonda commozione in tutta la comunità di Casteltermini, che si stringe in un forte abbraccio alle famiglie segnate da una così grave perdita”. Bongiovanni lascia la moglie e i figli. Nella giornata dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.

