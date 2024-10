Il rapporto tra Luigi Pirandello e la Magna Grecia è un legame profondo che affonda le sue radici nell’antica Akragas, oggi Agrigento, città natale del celebre drammaturgo siciliano. Questo video esclusivo esplora come il paesaggio storico di Agrigento e i miti greci hanno influenzato le opere di Pirandello, lasciando un segno indelebile nella sua produzione letteraria. Dalla filosofia tragica del fato alla riflessione sull’identità e la maschera, Pirandello ha saputo intrecciare le suggestioni della cultura greca classica con i dilemmi esistenziali moderni.

Attraverso un viaggio tra i templi greci e le leggende millenarie, il video invita lo spettatore a scoprire come i miti di Eschilo, Sofocle ed Euripide si riflettono nelle sue opere più celebri, creando un ponte tra l’antichità e il presente. Un racconto imperdibile per chi ama la storia e il teatro, che mostra come Pirandello abbia attinto dal glorioso passato della sua terra per plasmare una visione moderna e universale dell’essere umano.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp