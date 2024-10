“Andremo a Catania con la convinzione di poter fare bene”. E’ ottimista mister Lillo Bonfatto alla vigilia della partita contro il Sant’Agata. Nell’anticipo di domani mercoledì 19 ottobre valido per la settima giornata di campionato di serie D girone I, il tecnico biancazzurro spiega come ha preparato i suoi in vista dell’incontro contro una squadra reduce da due vittorie consecutive. “Il Sant’Agata è una squadra con forti individualità – ha detto Bonfatto – ma anche noi abbiamo lavorato bene e siamo convinti che possiamo giocarcela. I ragazzi acquisiscono ogni giorno sempre più consapevolezza delle loro capacità e hanno mentalità. Vedo nei loro occhi la voglia di rivalsa, nonostante, qualche incidente di percorso, è un campionato molto equilibrato – ha aggiunto – al di là di quelle due o tre squadre costruite per il salto di categoria credo che non ci siano partite scontate. Anche noi abbiamo le qualità per fare bene e proveremo a giocarci le nostre carte”.

