Tragico incidente stradale: un ragazzo morto e altri 3 feriti

Tragico incidente stradale nella notte tra Burgio e Lucca Sicula, a seguito del quale un diciottenne è deceduto, e altri tre giovani sono rimasti feriti, uno dei quali in gravissime condizioni. A perdere la vita Gian Vito Di Leo di Lucca Sicula. Secondo le prime ricostruzioni i quattro viaggiavano a bordo di un’auto, quando per cause ancora da accertare il conducente ha perso il controllo della vettura, finendo in fondo ad un burrone.

Scattato l’allarme la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco, e dai mezzi di soccorso. Il diciottenne è morto sul colpo. Gli altri tre suoi amici con le ambulanze sono stati trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi, per ricostruire la dinamica del violento e mortale impatto.