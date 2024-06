Un bambino di due anni e una ragazza di sedici anni hanno perso la vita in un terribile incidente avvenuto all’alba di questa mattina sulla Palermo-Sciacca, all’altezza di Altofonte. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita anche una donna, trasportata in ospedale. I carabinieri, intervenuti sul posto, si stanno occupando della ricostruzione del terribile sinistro. I mezzi coinvolti, come sempre avvieni negli incidenti in cui si registrano delle vittime, sono stati sequestrati.