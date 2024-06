Un ragazzo e una ragazza sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato, verso le 3 e mezza della notte tra sabato e domenica, in contrada “Santa Filomena” a Bivona, lungo la statale 118. A scontrarsi una Audi Q3, con alla guida un trentatreenne, e una Volkswagen Golf, condotta da una ventinovenne, entrambi di Bivona.

Ad avere la peggio i due occupanti dell’Audi, il conducente e una ventenne, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Hanno riportato traumi sparsi sul corpo, ma per loro fortuna, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cammarata che si sono occupati dei rilievi. (Foto archivio)