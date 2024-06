Da tempo era ricercato, con un mandato d’arresto europeo, per reati sessuali. È stato individuato e arrestato, dai poliziotti del Commissariato di Sciacca, sulla spiaggia di Capo San Marco. Si tratta di un francese cinquantottenne che si trovava in vacanza a Sciacca. I poliziotti dietro la segnalazione dell’Interpol, hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere della città Termale, in attesa dell’estradizione.