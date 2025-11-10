Tragico incidente stradale lungo la strada statale 121 Palermo-Agrigento, precisamente all’altezza di Vicari. Due persone sono morte nello scontro che ha coinvolto un Iveco Daily riconducibile a un’azienda e una Peugeot station wagon. Deceduti i conducenti di entrambi i mezzi: Francesco Celauro di 40 anni e Francesco Cascino di 61 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari delle ambulanze del 118, che hanno chiesto l’intervento di un elicottero per trasportare in ospedale un ventisettenne rimasto ferito e la polizia stradale di Lercara Friddi che si stanno occupando delle indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp