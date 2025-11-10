Ordinare con un messaggio, ritirare all’orario scelto e gustare a casa: il format vincente dei burger di San Leone che uniscono qualità e puntualità.

C’è un motivo se tutti parlano dei Pistritto Smash Burger di San Leone: sono irresistibili. Saporiti, succosi e preparati al momento con carne di scottona di prima scelta, racchiudono in un morso l’essenza del vero burger artigianale.

Abbiamo voluto provarli anche noi, ordinando comodamente tramite WhatsApp con ritiro programmato. Un servizio efficiente, preciso e soprattutto puntuale: ordinato per le 21:00, consegna effettuata alle 21:05 con le confezioni perfettamente sigillate nei classici box marchiati Pistritto, caldi e profumati come appena usciti dalla piastra.

Il menu, ampio e curato, racconta un mondo di abbinamenti pensati per ogni palato: dal classico Smash Burger con cheddar, bacon croccante e salsa barbecue, al più ricercato Belice Burger con vastedda della Valle del Belice, guanciale e maionese al tartufo. E poi le versioni gourmet come il San Leone, con datterino giallo, bufala e pesto di basilico, o il Provaci, impreziosito da bacon, tabasco e salsa yogurt.

Ogni burger è una piccola esperienza sensoriale, equilibrata tra consistenze e profumi. Le chips di melanzane e la fonduta di parmigiano del Pistritto Burger, per esempio, aggiungono un tocco siciliano che lo rende unico nel suo genere.

Da provare anche la sezione Fish & Chips, con il “Oro Rosso” a base di tartare di gambero e stracciatella, o i burger vegani con tofu e verdure grigliate. Un plauso va anche al personale, sempre cordiale e preciso, pronto a consigliare con un sorriso e a gestire con puntualità ogni ordine, anche nelle serate più intense.

La qualità è alta, il servizio rapido, e l’idea di poter ordinare con un messaggio e portare tutto a casa ancora caldorende Pistritto una tappa obbligata per chi vuole concedersi una serata gustosa senza rinunciare alla comodità.

Pistritto Smash Burger, a San Leone, è ormai più di una panineria: è un piccolo laboratorio del gusto, dove tradizione siciliana e spirito americano si incontrano nel modo più buono possibile.

