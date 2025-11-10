La deputata di Forza Italia attacca l’ex segretario della Dc dopo le intercettazioni: “Volgarità da postribolo, serve rispetto per le donne nelle istituzioni”

PALERMO – “Ritengo doveroso intervenire dopo le parole pronunciate, seppur al telefono nelle intercettazioni che lo riguardano nell’indagine della Procura di Palermo, dall’ormai ex segretario della Dc Totò Cuffaro. Intanto respingo con forza i toni e la terminologia utilizzata nei miei confronti in più contesti svelati dall’inchiesta, che mostrano un atteggiamento maschilista e arrogante, con un linguaggio inaccettabile nei confronti di una donna che svolge il proprio ruolo istituzionale con impegno e dedizione”.

Così, in una nota, la deputata di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo, che prende posizione dopo la pubblicazione di alcune intercettazioni relative all’inchiesta su appalti e sanità in cui viene tirata in ballo dall’ex governatore e leader democristiano.

“Come sempre, quando si deve attaccare una donna – aggiunge – l’insulto sessista diventa normale, quasi un intercalare a cui purtroppo non si dà più peso perché siamo abituati a queste volgarità da postribolo.

Insulti che non possono essere declinati al maschile, usati da chi, evidentemente, non è capace di confrontarsi sui contenuti, e pensa che dando a una donna certi appellativi possa svilirla nella sua dignità.

La politica, né in pubblico né in privato, non può e non deve tollerare simili toni, che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico”.

“Attacchi inaccettabili anche alla mia famiglia”

La parlamentare sottolinea inoltre un passaggio che ritiene particolarmente grave:

“Trovo inoltre grave e fuori luogo – scrive – il riferimento a mio marito, un medico serio e affermato con oltre quarant’anni di esperienza che non ha bisogno e non ha mai cercato incarichi, che ha sempre lavorato per la sanità pubblica, sicuramente in modo diverso da come facevano i protagonisti di questa indagine.

Un’indagine che, al di là dell’iter giudiziario che farà il suo corso nel rispetto del lavoro degli inquirenti e del diritto alla presunzione di innocenza, mostra un quadro di interessi opaco, una lobby affaristica che aveva smarrito il senso, o forse non lo aveva mai trovato, dell’interesse pubblico, soprattutto in ambito sanitario”.

“Avevo visto giusto: serviva trasparenza”

La Rocca Ruvolo ricorda poi il contesto politico in cui si inseriscono quelle parole:

“Nel comunicato a cui si fa riferimento nelle intercettazioni, e successivamente nel mio intervento all’Ars, mi sono limitata a esprimere disappunto per le parole e l’atteggiamento del deputato Carmelo Pace, che parlava in un’intervista di un ‘tavolo ristretto’ che decideva sulla sanità.

Già allora mi sembravano manovre poco chiare mentre si parlava di nomine e riorganizzazione sanitaria.

Oggi, a distanza di mesi, i fatti confermano la fondatezza di quelle preoccupazioni”.

“Continuerò con trasparenza e rispetto”

“Nonostante gli attacchi che mi sono arrivati da esponenti della Dc in più occasioni pubbliche e private – conclude La Rocca Ruvolo – rassicuro tutti che continuerò a svolgere il mio lavoro con la stessa linearità, trasparenza e determinazione di sempre, convinta che la politica debba essere luogo di idee, competenza e rispetto reciproco, non di insinuazioni, attacchi e offese personali”.

