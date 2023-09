Tragico incidente stradale, questa sera, in contrada Cannelle a Porto Empedocle, all’altezza di via Sauro. Nello scontro tra due mezzi a due ruote ha perso la vita un 59enne operaio empedoclino, Sergio Burgio. L’uomo viaggiava alla guida di uno scooterone Yamaka. Dopo l’impatto con un ciclomotore, il 59enne è stato balzato dalla sella, ed ha sbattuto la testa contro una macchina, Peugeot 207, parcheggiata ai bordi della strada. Per lui non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Vani i tentativi del personale medico del 118 di rianimarlo. I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento e i loro colleghi della Stazione di Porto Empedocle si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.