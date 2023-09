Ha aggredito la compagna e all’intervento dei carabinieri, accorsi su segnalazione del vicinato per una lite in famiglia in corso, ha reagito agli uomini in divisa. Il protagonista del brutto gesto è stato bloccato e arrestato. Si tratta di un bracciante agricolo, quarantatreenne, residente in un’altra provincia, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento, percosse e resistenza a Pubblico ufficiale Teatro del fatto un’abitazione nel centro di Naro. .

L’uomo, dopo le formalità di rito, su diposizione del magistrato di turno, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. La vittima dei maltrattamenti, che sarebbero iniziati da tempo, è una quarantaseienne di Naro. Nell’ultimo episodio, accaduto nella tarda serata di sabato, fra le mura domestiche, la situazione è precipitata.

I residenti, allarmati dal trambusto e per timore che da un momento all’altro potesse scapparci una tragedia, hanno chiamato il 112. Sono bastati pochi minuti e i militari dell’Arma della Stazione cittadina sono giunti nella zona indicata. Hanno trovato l’uomo fuori di sé, tant’è che ha reagito anche contro di loro. Gli investigatori, in poco tempo e senza non poche difficoltà, sono riusciti ad immobilizzarlo e ad arrestarlo.