La Moncada Agrigento ancora una volta ha dimostrato di avere il cuore e la determinazione necessari per affrontare le sfide più impegnative e la straordinaria vittoria contro la corazzata Trapani nella recente sfida di Supercoppa, fa sognare i tifosi. Sotto la guida del coach Damiano Pilot, i ragazzi hanno dimostrato una forza di volontà che ha conquistato il cuore dei tifosi, rispondendo alle critiche iniziali con una performance straordinaria. Lollo Ambrosin, che ha ereditato il ruolo di leader lasciato vacante dopo la partenza di Alessandro Grande, ha sottolineato quanto questa vittoria significhi per la squadra e il suo morale. Le prime uscite amichevoli e la sconfitta contro Nardò avevano fatto sorgere dubbi, ma la vittoria contro Trapani ha riportato fiducia nell’ambiente. “Abbiamo avuto difficoltà ad allenarci a causa degli infortuni – ammette Ambrosin -, ma la vittoria contro Trapani ci dà fiducia e ci fa capire che possiamo dire la nostra. Dobbiamo ancora una volta ringraziare il pubblico del PalaMoncada, il nostro sesto uomo, che ci ha sostenuto nei momenti difficili.” Nonostante il pubblico agrigentino già conoscesse il talento di Lorenzo Ambrosin, la versa sorpresa è arrivata dalle prestazioni dei due giocatori americani, Cohill e Polacovich, che hanno combinato ben 46 punti dei 79 totali, ai quali si aggiungono i 26 punti di Lorenzo Ambrosin. Un vero tour de force che ha portato la squadra alla vittoria, nonostante l’infortunio di Palacovich, autore di una doppia doppia con 20 punti e 12 rimbalzi ma costretto a uscire dal campo a causa di una lussazione al dito del piede durante un’azione di gioco. Tuttavia, la vera stella della partita è stata Cohill, il giocatore di Filadelfia che ha segnato 26 punti e ha dimostrato grande coraggio e potenziale nell’uno contro uno, mettendo a segno triple importanti. “Con un avversario forte come Trapani – ha commentato il coach Damiano Pilot -, abbiamo mostrato un atteggiamento importante da parte del gruppo, dimostrando di essere una squadra. Purtroppo, la vittoria è stata oscurata dall’infortunio di Jakob, che ha dovuto lasciare il campo a causa di una lussazione all’alluce”. Il coach ha assicurato che faranno di tutto per recuperare il giocatore in tempo per la prima partita di campionato, riconoscendo quanto sia importante per la squadra. È da notare che Damiano Pilot ha dovuto fare a meno anche di Meluzzi e Sperduto, due giocatori chiave che erano indisponibili a causa dei sovraccarichi di lavoro. La vittoria contro Trapani dimostra la forza e la resilienza di questa squadra, che promette di affrontare la stagione con determinazione e spirito di squadra. Nel girone verde, Agrigento debutta al PalaMoncada giorno 1 ottobre contro la Sebastiani Rieti, palla a due alle 18.