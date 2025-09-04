Tragico incidente stradale, questa notte, nei pressi di Montaperto, in territorio di Agrigento. A perdere la vita un ventenne, Giuseppe Vinti, di Raffadali. Il sinistro si è verificato in contrada “Cozzo Tahari”, lungo la strada provinciale 17. Il giovane era alla guida della sua autovettura quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo in un burrone. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri del nucleo Radiomobile di Agrigento. Sono stati i militari a effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.

