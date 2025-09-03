E’ accusato maltrattamenti in famiglia, ⁠lesioni, ⁠minaccia, ⁠danneggiamento e furto. I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, hanno arrestato un ventinovenne, in esecuzione di un provvedimento di misura cautelare in carcere emesso dall’Autorità giudiziaria. Il giovane indagato si è reso responsabile di gravi maltrattamenti, culminati anche con azioni violente, gravissime minacce anche in danno di suoi stessi familiari che hanno cercato di persuaderlo a cambiare condotta.

Il suo comportamento con il passare del tempo dei giorni è divenuto via via sempre più violento. C’è anche il sospetto che abbia messo a segno un danneggiamento, forse con l’intento di spaventare la moglie e convincerla a fare un passo indietro dal percorso giudiziario intrapreso.

