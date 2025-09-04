“Abbiamo paura. La nostra preoccupazione, in questo momento, è quella che possano verificarsi altri movimenti del terreno. La parete interessata dal crollo è pericolosa, e con le piogge c’è il serio rischio di altri cedimenti. Serve immediatamente un intervento di messa in sicurezza”. Temono il peggio i residenti che vivono nelle vicinanze della zona del crollo del muro di cinta all’interno del cortile dell’ex ospedale, edificio destinato alla nascente sede universitaria di via Atenea. A preoccupare gli abitanti della zona sono anche i tempi lunghi della burocrazia.

“Serve intervenire in via di assoluta urgenza, visto il concreto pericolo per la pubblica incolumità derivante da possibili ulteriori crolli della struttura – continuano gli abitanti della zona -. Un altro evento di quel genere sarebbe ancora più grave e metterebbe a rischio anche altri edifici della via Atenea e di Salita Madonna degli Angeli”.

Da luglio va ricordato è partito l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Agrigento. Sarà l’ingegnere Fabio Neri, incaricato dal gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ad accertare cosa ha causato il cedimento, e per questo serviranno 120 giorni per la consegna della relazione definitiva e conoscere la verità. Il consulente riferirà in aula, infatti, il 19 novembre prossimo. Sono 9 gli indagati. Contestati, in concorso, i reati di “Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi” e “Delitti colposi di danno”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp