Tragico incidente domestico nel centro storico di Agrigento. Un medico settantenne in pensione, Angelo Castellana, è deceduto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione mentre era impegnato a tagliare alcune siepi. Il dramma si è consumato nel pomeriggio nel cortile Piano Sanzo, a ridosso di via Giacomo Matteotti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. I poliziotti della sezione Volanti della Questura e gli agenti della polizia municipale di Agrigento si stanno occupando degli accertamenti del caso. Angelo Castellana per anni è stato dirigente di medicina legale e fiscale dell’Asp di Agrigento.