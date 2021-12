Tragedia di Ravanusa, Draghi: “Episodio inaccettabile, si accertino responsabilità”

“Voglio ricordare le nove vittime dell’esplosione avvenuta l’11 dicembre a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Ai loro cari, vanno le condoglianze del Governo e mie personali. E’ essenziale che venga fatta luce al piu’ presto su quanto accaduto per accertare le responsabilita’. Episodi come questo non devono accadere e sono inaccettabili”. Lo afferma il premier Mario Draghi alla Camera chiamando, dove avere chiamato per nome e per età tutte le vittime della tragica esplosione. “Voglio anche ringraziare – prosegue Draghi – le autorità, il Sindaco di Ravanusa, il Prefetto di Agrigento, gli operatori della Croce Rossa Italiana, i soccorritori, i Vigili del fuoco, l’Arma dei carabinieri, e i volontari, che hanno lavorato senza sosta, e sono riusciti a salvare la vita di due donne”.