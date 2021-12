Indagini strage, perito: “Mai vista un’esplosione come quella di Ravanusa”

“Mai vista un’esplosione come quella di Ravanusa”. A parlare è l’ingegnere Antonio Barcellona, il superconsulente della Procura di Agrigento, chiamato a dare risposte sulle cause che hanno provocato la devastante esplosione, e la morte di 9 persone. Barcellona è professore di Tecnologia e sistemi di lavorazione dell’Università di Palermo. “Ne ho viste tante di esplosioni causate dalla fuoriuscita di gas, ma mai come quella che si è verificata sabato sera”. Da Roma è in arrivo un super scanner dei Vigili del fuoco per le rilevazioni sul luogo della tragedia.