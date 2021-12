I vantaggi dello shopping online di profumi

L’Italia è tra i paesi europei che negli ultimi anni ha registrato un notevole aumento di acquisti online di profumi, il settore bellezza, infatti, è in forte crescita e sono gli stessi dati del mercato a confermare ciò. Nel 2020 sono stati spesi circa 6,1 miliardi di euro in vendite di profumi con gli acquisti online che sono aumentati del 20% rispetto all’anno precedente. Questo dato è significativo poiché rispecchia quella che è una tendenza in costante crescita, sono sempre di più, infatti, le persone che si prendono cura di sé e il profumo è una forma di espressione della propria personalità, del proprio carattere e la scelta dello stesso deve adattarsi alla propria identità.

I vantaggi di acquistare online i profumi

Sono diversi i vantaggi per chi decide di acquistare profumi online. Innanzitutto vi è un vantaggio economico, infatti, grazie ai codici sconto di Notino è possibile acquistare profumi a prezzi vantaggiosi con sconti che vanno dal 5% fino ad oltre il 50% della tua spesa. Questo significa la possibilità di acquistare il profumo che hai sempre desiderato pagandolo fino alla metà del prezzo di negozio.

Un altro vantaggio è dato dall’ampia scelta di prodotti, online è possibile trovare i profumi delle migliori marche con un catalogo che è ben più ampio rispetto alla scelta che trovi nei negozi fisici, questi ultimi, infatti, devono fare i conti con uno spazio limitato agli scaffali per cui esporranno solo i prodotti più commerciali non trovando spazio profumi di nicchia, magari meno conosciuti ma con la fragranza che stai cercando.

Infine acquistare online permette di ricevere velocemente e comodamente a casa i propri profumi senza doversi recare ai negozi fisici con dispendio di tempo e di energie. Vi è la possibilità della consegna standard in 3-4 giorni lavorativi ma anche la consegna express ed in 24/48 h riceverai il prodotto. I pagamenti online sono sinonimo di garanzia e sicurezza per cui potrai chiedere il reso ed eventualmente il rimborso qualora il prodotto non soddisfa le tue esigenze.

Tutti i profumi a portata di click

Come detto sopra, tra i vantaggi di acquistare profumi online vi è sicuramente quello di evitare spostamenti, traffico e stress ed effettuare i propri acquisti direttamente da casa. Basta un click per poter accedere ad un ampio catalogo di profumi con tanto di scheda prodotto, informazioni dettagliate e recensioni dei clienti e completare l’acquisto diventa un gioco da ragazzi. Inoltre vi è l’assistenza online per chiarire dubbi e incertezze e opzioni aggiuntive quali la possibilità di una confezione regalo piuttosto che un biglietto di accompagnamento. Sono tante le opzioni e le possibilità per personalizzare e rendere unico e originale il proprio acquisto. La cura verso il cliente è una priorità per cui non c’è da meravigliarsi se all’arrivo del pacco troverete campioncini omaggio, codici sconto per successivi acquisti oppure simpatici pensierini pensati esclusivamente per i clienti più fedeli.