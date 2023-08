E’ morto per un improvviso malore, da almeno una decina di giorni, Calogero Fratantoni, un 66enne di Menfi ritrovato senza vita nella sua abitazione in via Blandina a Menfi. Da giorni l’uomo, che viveva da solo, non si vedeva più in giro. I carabinieri e i vigili del fuoco, dopo avere forzato la porta d’ingresso, hanno fatto la scoperta del cadavere. A rivolgersi ai militari dell’Arma è stato il sindaco Vito Clemente.