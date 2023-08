Due esercizi commerciali nel centro città sono stati colpiti da ordinanze di chiusura di tre giorni emesse dal Comune. Questo a causa dell’accusa di aver occupato suolo pubblico senza le necessarie autorizzazioni e di non aver ripristinato l’area non autorizzata dopo essere stati messi in guardia. Nel primo caso, un’attività commerciale situata in via Atenea è stata ritenuta colpevole di aver occupato illegalmente 13 metri quadrati con tavoli, sedie, fioriere e tende. Sebbene le prime avvertenze fossero arrivate a maggio, solo a metà luglio la polizia locale ha confermato la violazione e la recidiva del titolare del pub/ristorante. Questo ha comportato la sua chiusura per tre giorni e l’ordine di ripristino dell’area. In un caso più eclatante, un altro pub/ristorante operante al viale della Vittoria avrebbe utilizzato ben 100 metri quadrati per tavoli, sedie e ombrelloni senza le necessarie autorizzazioni secondo il Comune. Questa situazione è stata rilevata il 2 agosto durante un sopralluogo della polizia locale. Anche in questo caso, il titolare è stato soggetto a una chiusura di tre giorni e all’obbligo di regolarizzare la situazione.