E’ stato trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato all’interno dell’autovettura. Un quarantaquattrenne, disoccupato, residente a Canicattì, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato fermato ad un posto di controllo dai carabinieri in via Onorevole Bonfiglio a Casteltermini. Il coltello a serramanico è stato sequestrato.