SCIACCA – Tragico incidente stradale alle porte di Sciacca. Un motociclista ha perso la vita in seguito a un violento scontro con un camion avvenuto in contrada Cava di Lauro.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il motociclista sarebbe stato in transito da Agrigento in direzione Sciacca a bordo di una Aprilia 600 quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe trovato davanti il mezzo pesante che procedeva nel senso opposto di marcia.
Il camion, che procedeva nel senso opposto di marcia, ha impattato con la moto per circostanze ancora da chiarire. La dinamica dell’incidente è infatti ancora al vaglio della Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per stabilire con esattezza quanto accaduto.
Le conseguenze dello scontro sono state gravissime. Sul posto sono intervenute due ambulanze, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.
Gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento sono impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente, anche per accertare eventuali responsabilità.
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