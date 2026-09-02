Un incontro speciale: una giornata di fede, emozioni e speranza. E’ stata un’esperienza destinata a rimanere nel cuore quella che hanno vissuto I Piccoli del Val d’Akragas. Un appuntamento atteso con grande entusiasmo e un momento di profonda spiritualità, un’occasione di condivisione e soprattutto di festa tra danze, colori e costumi tradizionali. “Essere in Piazza San Pietro, insieme a migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo e vivere da vicino l’incontro con il Papa, e’ stata un’emozione difficile da raccontare a parole – afferma Lello Casesa -. Per i piccoli la possibilità di sentirsi parte di una grande comunità, portando con sé la semplicità, la gioia e i sogni che appartengono alla loro giovane età”.

La giornata in Vaticano è stata più di una semplice visita: un viaggio dell’attesa, fatto di emozioni e momenti che resteranno impressi nella memoria. Lo sguardo rivolto al Santo Padre, la preghiera condivisa e l’atmosfera unica di Piazza San Pietro potranno trasformarsi in un ricordo prezioso da custodire nel tempo. Per I Piccoli del Val d’Akragas, questa esperienza assume un significato maggiore perché racchiude i valori dell’amicizia, della solidarietà, dell’accoglienza e della fede. Valori da vivere insieme e da testimoniare attraverso la gioia dello stare insieme.

“Una giornata da vivere con la consapevolezza di essere protagonisti di un momento unico nella loro vita da incorniciare nella libreria dei ricordi – continua Casesa -. Un incontro con il Santo Padre, un’emozione da condividere, un ricordo da portare per sempre nel cuore”. I piccoli poi sono stati ricevuti in Campidoglio dalla presidente del Consiglio comunale e dai membri di Giunta in rappresentanza del sindaco Gualtieri.

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