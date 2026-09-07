AGRIGENTO. Tragedia in contrada Piano Gatta, ad Agrigento, dove un giovane è stato trovato senza vita in un terreno nei pressi del cimitero comunale.

A dare l’allarme è stato un familiare. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, insieme ai carabinieri e alla polizia. Per il giovane, purtroppo, non c’era più nulla da fare e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Nel rispetto della persona e dei familiari, non vengono riportati ulteriori dettagli sulle modalità della tragedia.

Dove chiedere aiuto

Chi attraversa un momento di particolare difficoltà può rivolgersi al Telefono Aiuto, che dispone di uno sportello di ascolto al numero 0922 22922.

È inoltre disponibile “Helpline – Telefono Giallo”, servizio dedicato alla prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con A.F.I.Pre.S. Marco Saura – Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio. Al numero verde gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati.

È possibile rivolgersi anche a Telefono Amico Italia, al numero 02 2327 2327, o, in presenza di un pericolo immediato per sé o per altre persone, chiamare il 112.

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