Il sindaco difende il vicesindaco e prende tempo. La Vardera lo smentisce sulla conoscenza della richiesta di dimissioni e rilancia: “Controcorrente non fa sconti a nessuno, neppure ai propri iscritti”.

È bastato un botta e risposta sui social per rendere evidente che sul caso Giovanni Crosta la distanza tra Michele Sodano e Ismaele La Vardera non è soltanto di vedute. Il sindaco difende il suo vicesindaco, invita ad approfondire la vicenda e ricorda che a Crosta non viene contestato alcun reato. La Vardera replica che il punto non è giudiziario, ma politico: trasparenza, opportunità e coerenza con i principi di Controcorrente.

E proprio sui social arriva la smentita più pesante. Sodano sostiene di avere appreso dalla stampa della richiesta di dimissioni. La Vardera ribatte che il movimento aveva già rappresentato al sindaco, da giorni, la necessità di una presa di posizione.

Il nodo non è solo Crosta. La questione dell’immobile e della vecchia pratica di sanatoria è diventata così il terreno di uno scontro più ampio. La Vardera chiede a Crosta di fare un passo indietro, sostenendo che un movimento nato per affermare un metodo politico rigoroso debba applicare gli stessi criteri anche ai propri amministratori.

Sodano, invece, rivendica il diritto di valutare i fatti e difende Crosta anche per il lavoro svolto in questi mesi alla guida dell’amministrazione. Due posizioni difficilmente conciliabili, almeno per ora.

La vera partita è politica. Il caso Crosta rischia quindi di trasformarsi nel primo vero banco di prova del rapporto tra il sindaco e Controcorrente. La domanda non riguarda più soltanto il futuro del vicesindaco, ma quanto sia solido il patto politico che sostiene l’amministrazione Sodano.

La riunione annunciata dal sindaco potrebbe chiarire la posizione del movimento e indicare la strada da seguire. Per il momento, però, la discussione resta affidata ai social. E il tono dello scambio lascia intendere che, dietro la vicenda Crosta, qualcosa negli equilibri della maggioranza si sia già incrinato.

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