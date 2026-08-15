Si sarebbe sentito male ed è stato portato in ospedale con i sintomi di un intossicazione. Quando è giunto al pronto soccorso del “Giovanni Paolo II” di Sciacca, era in arresto cardiocircolatorio. I medici hanno continuato a mettere in atto le manovre rianimatorie ma nel giro di pochi minuti è morto. A perdere la vita è stato un 16enne di Misilmeri nel Palermitano.

La tragedia si è consumata a Sciacca. Il ragazzo, secondo la prima ricostruzione, stava festeggiando la notte di Ferragosto in compagnia della fidanzata e di altri amici. Avrebbe assunto bevande alcolici.

Sono scattati i soccorsi ed è stato accompagnato al presidio ospedaliero di Sciacca, dove poco dopo il cuore del ragazzo si è fermato. A nulla sono serviti tutti i tentativi del personale sanitario di strapparlo alla morte. In ospedale sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Sciacca, che hanno avviato una indagine, coordinata dalla Procura. Disposta l’autopsia.

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