Un incendio divampato da un terreno colmo sterpaglia si è subito esteso all’area interna di un capannone industriale che si occupa della commercializzazione di prodotti agricoli. E’ successo, l’altra sera, in contrada “Cianciaramito” in territorio di Ravanusa. Le fiamme hanno interessato parte della struttura, danneggiando solo le gomme di vecchi attrezzi agricoli.

Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì ha evitato gravi conseguenze allo stabilimento. Se il fuoco avesse “attaccato” il fabbricato probabilmente dell’azienda sarebbe rimasta solo cenere. Per un attimo si è temuto il peggio. Tutto questo è stato scongiurato dal provvidenziale arrivo sul posto di due autobotti dei vigili del fuoco.

In poco tempo gli uomini antincendio hanno circoscritto il rogo, evitando il peggio, e da lì in poi hanno potuto operare con più facilità. L’opera di spegnimento si è svolta sotto gli occhi dei carabinieri della Stazione di Ravanusa, che si sono accorsi per avviare tutti gli accertamenti del caso. L’incendio sarebbe dunque partito per cause accidentali dalle sterpaglie.

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